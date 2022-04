Voetbalclub Houtem krijgt hulp en kan weer thuis spelen na verwoestende brand 

V.C. Eendracht Houtem is dankbaar voor alle steun die ze krijgt. "De solidariteit was enorm, wij willen iedereen bedanken die ons een hart onder de riem heeft gestoken", klinkt het. Al vrij snel na de brand hebben ze de trainingen hervat en zijn ze ook aan de slag gegaan met opkuiswerk. Na zo'n 3 dagen waren de kleedkamers beschikbaar. Gisteren hebben ze de grote tent opgezet, en die is wel nodig met het slecht weer. "Zo hebben de supporters een plaats om te schuilen. We willen zo snel mogelijk naar normaal gaan, naar de voetbalbelevenis."