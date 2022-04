NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg: "Oorlog kan nog maanden, zelfs jaren duren"

"We moeten realistisch zijn. De oorlog kan lang duren, enkele maanden, zelfs jaren", aldus Stoltenberg. Volgens de Noorse secretaris-generaal trekken de Russische troepen zich nu terug naar het noorden, om zich daar te hergroepen en te bevoorraden. Hij verwacht dat ze daarna oostwaarts zullen trekken voor een groot offensief. "De oorlog is in een kritische fase beland", zo klinkt het. Al is het helemaal niet duidelijk of Russische militairen die zich terugtrekken uit de buurt van Kiev, ook ingezet kunnen worden in het oosten. Die eenheden hebben namelijk veel verliezen geleden en de moraal heeft er ook vaak een deuk gekregen.