Nieuwbouw- en renovatieprojecten fors duurder: "Maak goede afspraken met je aannemer"

De prijzen van verschillende grondstoffen swingen de pan uit. Onder meer hout, glas, metaal en isolatiemateriaal zijn fors duurder geworden. Dat was al zo door de leveringsproblemen tijdens en de verhoogde vraag na de coronacrisis, maar nu is daar nog de oorlog in Oekraïne bij gekomen.

En het ziet er niet naar uit dat het beter gaat worden, toch niet op korte termijn, zegt Jean-Pierre Waeytens van de Bouwunie. "Op korte termijn zien we geen stabilisering of daling", vertelt hij aan VRT NWS. De stijgingen variëren, maar lopen soms op tot 10 of zelfs 20 procent of meer, afhankelijk van de termijn waarop je het bekijkt. Er is geen precies getal op te plakken, maar de stijgende trend zit zowat overal. "Er is veel onzekerheid op de markt", stipt Waeytens aan.