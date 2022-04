Nieuwe Amerikaanse en Britse sancties tegen Rusland ontzien ook de families van Poetin en andere leiders niet

Opvallend is dat de VS ook de twee dochters van de Russische president Poetin, Maria Vorontsova en Katerina Tichonova, uit zijn inmiddels ontbonden huwelijk, treft. Dat geldt ook voor de vrouw en de dochter van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en familieleden van een aantal andere toplui van de nationale veiligheidsraad in Rusland.

Amerika stelt ook een gerechtelijke vervolging in tegen de Russische oligarch Konstantin Malofejev omdat die sancties zou proberen te omzeilen.

Groot-Brittannië verbiedt dan weer de invoer van steenkool uit Rusland en nieuwe investeringen in dat land. Er komen ook sancties tegen Sberbank, de grootste bank in Rusland. Londen is een belangrijk financieel centrum voor de wereldeconomie en nogal wat grote Russische bedrijven zijn er gevestigd.