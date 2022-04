Poetin verandert opnieuw van strategie: "Improviseren om het te kunnen verkopen als overwinning"

"Het noorden van de provincie Loegansk is al zo goed als volledig in handen van de Russen", weet Balliauw. "De provincie Donetsk is nog een probleem omdat daar de best getrainde Oekraïense soldaten zitten." Volgens hem is het de bedoeling om die eenheden in te sluiten door vanuit het noorden door te stoten naar het zuiden. Als Marioepol snel valt, kunnen ze daarvoor ook die gevechtskrachten gebruiken.