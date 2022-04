Oekraïense kleuter Sasha (4) dood teruggevonden, momenteel ongeveer 2.000 Oekraïense kinderen vermist

Om de zoektocht zo gecoördineerd mogelijk te laten verlopen, werkt Child Focus samen met andere Europese organisaties. "Samen met alle organisaties voor vermiste kinderen in Europa hebben we een gezamenlijk platform opgericht", aldus Smets. "We zijn in nauw contact om zoveel mogelijk informatie aan elkaar door te geven zodat, als een kind als vermist wordt opgegeven, we heel snel kunnen kijken of het kind geregistreerd is in Europa. Dan kunnen we die informatie doorspelen aan de collega's in Oekraïne."