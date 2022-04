Opnieuw 3 ziekenhuizen gebombardeerd in Oekraïne, volgens WHO al 75 gezondheidscentra geviseerd

De WHO heeft een monitoringssysteem voor aanvallen op gezondheidscentra. In Oekraïne zijn sinds de Russische inval al 75 dergelijke aanvallen opgetekend. Of de drie ziekenhuizen waar Artsen Zonder Grenzen naar verwijst ook al zijn meegeteld, is niet duidelijk. De WHO is karig met informatie. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel slachtoffers daarbij zouden zijn gevallen.