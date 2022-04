Bijna volledig verbod op abortus in Amerikaanse staat Oklahoma 

Het parlement van Oklahoma, een staat in de Verenigde Staten, heeft gisteren gestemd voor een bijna volledige abortusban. De wet zou abortus alleen toelaten als het leven van de vrouw in gevaar is. Dokters die vrouwen helpen, kunnen een boete tot 100.000 dollar en een gevangenisstraf tot 10 jaar krijgen. Het zou één van de strengste abortuswetten in de VS zijn.