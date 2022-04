Wie wil schietstand van de lokale politie in Oostende uitbaten?

Het complex in de Klokhofstraat in Oostende bestaat uit een binnenschietstand, een buitenschietstand en een kantine. De binnenschietstand wordt op weekdagen overdag gebruikt door de lokale politie en is op die dagen pas vanaf 17.30 uur ter beschikking van de nieuwe uitbater. Tijdens het weekend en op feestdagen is de binnenschietstand de hele dag beschikbaar. De buitenschietstand wordt niet gebruikt door de lokale politie en is elke dag beschikbaar van 07.00 tot 22.00 uur.

De nieuwe uitbater moet ervoor zorgen dat de schietstanden en de kantine op een kwalitatieve manier uitgebaat worden. Meer informatie vind je op de website van de stad Oostende.