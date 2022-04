Opnieuw zomerscholen in 2022: "Zomerscholen zijn hoe dan ook een blijver"

"Zomerscholen zijn elk jaar waardevol, pandemie of geen pandemie. Ze kunnen namelijk voorkomen dat de kwetsbaarste kinderen in september met een achterstand aan het nieuwe schooljaar beginnen", zegt minister Weyts. Minister Somers verwijst ook naar de Oekraïense kinderen die baat kunnen hebben bij de zomerscholen: "De coronacrisis is nog niet volledig afgelopen of er is al een nieuwe crisis, de Oekraïnecrisis. Niemand weet hoe lang de oorlog nog zal duren. Voor die kindjes, maar ook voor alle andere kindjes in ons land bieden de zomerscholen extra kansen."