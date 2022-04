Opvangcentrum Sint-Niklaas wil reuzevogelkooi voor gefrustreerde vogels: “Zitten al half jaar in klein hok door vogelgriep”

Rata’s Animal Shelter start nu met een inzamelactie om een grote stevige metalen volière te kunnen bouwen van zo’n 300 vierkante meter groot. “We zien dat er elk jaar uitbraken van de vogelgriep zijn en willen een structurele oplossing. Met een metalen constructie waar netten overheen kunnen, kunnen we ook in de toekomst snel schakelen als het nodig is. We willen iets stevigs, want we zijn ook het slachtoffer geworden van stormweer, daar willen we ook op anticiperen”, zegt Ines Nicque van het opvangcentrum.