"Grande dame" en "rastalent": collega's en politici reageren op overlijden Reinhilde Decleir

"Ze ging op 6 april 2022 volgens eigen wens heen, na een lange strijd tegen kanker." Zo meldt de familie het overlijden van Reinhilde Decleir. Decleir werd 73 en was het boegbeeld van theater in Vlaanderen met haar eigen gezelschap Tutti Fratelli. Het grote publiek kent haar van rollen in de televisieseries "Van vlees en bloed", "Beau séjour" en "Loslopend wild & gevogelte".