Auto rijdt in op Russische ambassade in Roemeense hoofdstad Boekarest

Vanmorgen vroeg reed een personenwagen in op de poort van de Russische ambassade in de Roemeense hoofdstad Boekarest. De wagen schoot in brand en veiligheidsdiensten probeerden het vuur nog te blussen. Maar voor de bestuurder kwam de hulp te laat. Wat hem bezielde om tegen de poort te rijden, is nog niet bekend. De Russische ambassade zelf zegt in een mededeling dat "de daad ongetwijfeld is geïnspireerd door de anti-Russische hysterie na de geënsceneerde provocatie in de stad Boetsja".