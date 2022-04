"Oorlogsmisdaden op grote schaal in Ethiopische provincie Tigray", volgens rapport Amnesty International en HRW

In het westen van Tigray, in Ethiopië, worden op grote schaal oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid gepleegd. Dat gebeurt door milities uit een aangrenzende regio en door soldaten van het Ethiopische leger, schrijven Human Rights Watch én Amnesty International in een gezamelijk rapport. Het conflict in Ethiopië begon in november 2020 en er is al bijna twee weken een staakt-het-vuren van kracht.