Sloop Zuidpand Roeselare roept veel herinneringen op, maar weinig heimwee

In oktober 2022 begint met het Mandelhof een nieuw hoofdstuk in de Zuidstraat. Het Mandelhof telt een kleine 100 appartementen in een open, groene en gezinsvriendelijke gezinssite. De appartementen liggen rond een prachtige binnentuin. Het moet een baken van rust worden in een bruisend stadscentrum. Andere blikvanger naast de binnentuin wordt het dakterras waar de bewoners een prachtig uitzicht hebben over Roeselare. Als de bouwwerken lopen zoals gepland, wordt het Mandelhof in de loop van 2024 in gebruik genomen.