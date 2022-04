Studenten van school in Beveren lanceren zelfgemaakte satelliet

Naast de school uit Beveren is er ook een school uit Gent die meedoet aan de finale, met een eigen ontwerp. Begin mei worden de satellieten gelanceerd en wordt de Belgische winnaar bekend gemaakt. De satellieten worden de lucht ingeschoten op het militair domein van Elsenborn. "Dit is de derde keer dat we meedoen, de laatste keer zijn we in de top 5 beland en deze keer proberen we nog hoger te mikken", meldt Berckmoes enthousiast. De winnaar mag naar de Europese finale om daar hun project te verdedigen.