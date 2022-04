Tegen betaling in een echte politiecel en proberen te ontsnappen? Het kan in Hasselt

Nog tot maandag 11 april kunnen kandidaat-deelnemers een bod doen via pz.lrh.communicatie@police.belgium.eu. De vijf hoogste bieders mogen deelnemen met maximaal vier personen. De volledige opbrengst gaat naar Levensloop. "We hebben binnen ons korps heel wat collega's die de afgelopen jaren op de één of andere manier geconfronteerd zijn met kanker. En de maand mei staat altijd in het teken van Levensloop. We wilden dit jaar met een originele actie geld inzamelen voor de Stichting tegen Kanker en zo ontstond het idee om een spel met een escaperoom in elkaar te steken, waarbij de mensen kunnen ontsnappen uit echte politiecellen", legt woordvoerder Dorien Baens van LRH uit.