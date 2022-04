The Crystal Ship toont  nieuw werk in Oostende: van "gevallen" vredesduif over behangpapier tot vlag Oekraïne

Hayuk werd geboren in Baltimore, maar studeerde in Odessa. Ze maakte op de muur van het Ensorinstituut een kunstwerk dat verwijst naar de oorlog en waarin de kleuren van de Oekraïense vlag (geel en blauw) de hoofdrol spelen. De schildering beeldt een tarweveld uit met een blauwe lucht en het ontwerp is "een moderne kubistische Oekraïense drietand", "het symbool voor vrede en vrijheid". "Er zou geen oorlog mogen zijn, punt", vertelde ze eerder deze week aan de regionale zender Focus WTV. "Ik heb nachtmerries. Het enige wat ik kan doen is hard doorwerken zodat ik uitgeput in slaap val. Het is vreselijk."