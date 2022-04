Twee tieners die in Brugge een scholier overvielen zijn opnieuw vrij

De scholier van 18 was vorige week vrijdag tijdens de middagpauze een pastabeker gaan halen in het centrum van Brugge. Plots werd hij aangesproken door 2 jongens. Ze vroegen hem om zijn draadloze oortjes af te geven en bedreigden hem met een machete en een namaakpistool. De jongen kon gelukkig ontkomen, maar de daders pakten wel zijn rugzak af. De politie kon de overvallers snel oppakken. Maar na 1 nachtje in de cel, moest de politie ze al weer vrijlaten. Het gaat namelijk om twee Nederlanders van 16 en 17 jaar oud en voor die minderjarigen is het Belgische gerecht niet bevoegd. Het dossier is wel overgemaakt aan het Nederlandse gerecht.