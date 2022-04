Nieuw advies vanuit Europa: tweede boosterprik enkel aangeraden voor tachtigplussers, niet voor brede bevolking 

Van Gucht vindt het goed dat tachtigplussers een vierde prik krijgen. "Het is de hoogste risicocategorie en hun immuniteit zwakt het snelst af na vaccinatie. Anderzijds zien we in woonzorgcentra dat mensen ook na een eerste boosterprik prima beschermd zijn tegen ernstige ziekte. Als ze toch ziek worden, dan is het meestal niet heel ernstig."

Van Gucht beklemtoont ook het belang van een derde prik. "Er zijn heel wat 65-plussers die nog geen derde dosis gehad hebben, omdat ze twijfelen of dat wel nodig is. De derde dosis is nochtans cruciaal. Je kans om op intensieve te belanden gaat meer dan halveren na die boosterprik. Mijn advies: neem zeker die derde dosis!"