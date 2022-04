UHasselt organiseert voor kamp voor kinderen met DCD: wat is de stoornis en hoe kan je het herkennen?

Op het Balanskamp kunnen de kinderen spelen, maar worden ze ook getest en krijgen ze therapie. "We willen het evenwicht en de motoriek van de kinderen verbeteren op een speelse manier, met individuele activiteiten en groepsspelletjes", klinkt het. "De kinderen moeten opnieuw plezier beleven tijdens sportactiviteiten. Op school zijn ze vaak de laatste of de traagste." De onderzoekers meten onder andere de hersen -en spieractiviteit tijdens de activiteiten.

Met DCD word je geboren en de stoornis blijft ook levenslang. Vaak wordt het pas op latere leeftijd ontdekt, of op momenten dat een kind moeilijkere vaardigheden moet aanleren. "Leren schrijven, fietsen of zwemmen kan bijvoorbeeld moeilijk blijken, en het is moeilijk om vaardigheden te automatiseren", vertelt Klingels. "Volwassenen die de stoornis hebben, ontwijken vaak activiteiten die voor hen moeilijk zijn. Daardoor is het bij een volwassene nog moeilijker om een juiste diagnose te stellen."