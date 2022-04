Voetbalploeg Union en CEO Pro League Lorin Parys bezoeken Dossinkazerne in Mechelen

Vandaag brengen de spelers van voetbalclub Union Sint-Gillis een bezoek aan de Dossinkazerne. Ook Leuvenaar en CEO van de Pro League, de vereniging van profvoetbalclubs in ons land, is erbij. Het is zijn eerste echte opdracht als CEO. “We hebben met de kazerne een nieuw project uitgewerkt waarbij we aan sensibilisering doen. Union is het eerste elftal dat daarvoor een bezoek brengt aan de kazerne. In het project proberen we aan de hand van voetbal uit te leggen dat het “wij-zij-denken” dat je in het voetbalstadion hebt, de twee ploegen die mekaar sportief bekampen, dat dat niet mag uitmonden in toxisch gedrag”, zegt Lorin Parys.