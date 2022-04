Verkrachting als oorlogswapen: "Bewuste strategie om mensen te dehumaniseren en te vernederen"

Mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch klagen al langer aan dat er grove mensenrechtenschendingen zouden gebeuren door Russische soldaten in Oekraïne. Naast doden en martelen van burgers, gaat het in veel gevallen ook om seksueel geweld, aanranding of verkrachtingen.

Professor sociale wetenschappen Touquet die onderzoek doet naar slachtoffers van conflict-gerelateerd seksueel geweld, is niet verbaasd over die berichten. "Dat hoor je in elk conflict", zegt ze in "De ochtend" op Radio 1. "Tijdens het conflict in Oost-Oekraïne vanaf 2014 waren er ook al rapporten over seksueel geweld."