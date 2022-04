Vier jaar cel voor afleveren van heroïne met dood tot gevolg

Op 6 oktober 2021 werd op een appartement in Turnhout het levenloze lichaam aangetroffen van een man van 34 jaar. Autopsie wees uit dat hij overleed aan een combinatie van geneesmiddelen en heroïne. Hij had de drugs gekregen van zijn huisgenoot. Die had de drugs op zijn beurt gekocht van een bevriende dealer. Beide mannen krijgen nu een gevangenisstraf van vier jaar.