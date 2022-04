Voetbal Vlaanderen roept clubs op doelnetten te verzamelen voor Oekraïne: "Worden omgevormd tot camouflagenetten"

De actie is een initiatief van de lokale werkgroep Puurs-Debica. Die zamelt al sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne spullen in. Debica is een Pools stadje dat op 100 kilometer van de Oekraïense grens ligt en al 40 jaar lang partnerstad is met Puurs-Sint-Amands. In het kader van deze samenwerking worden verschillende goederen naar Debica opgestuurd.