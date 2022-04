Waaslandtunnel in Antwerpen volledig afgesloten: politie raadt aan om omgeving te vermijden

Rond half 9 deze ochtend is in Antwerpen de Waaslandtunnel afgesloten in beide richtingen. Een te hoge vrachtwagen heeft het tunnelplafond beschadigd. Het voertuig kwam niet vast te zitten, maar er werd een kabel losgetrokken. Het incident zorg voor hinder in de binnenstad. De politie is ter plaatse om het verkeer om te leiden. Ook de buslijnen die door de Waaslandtunnel gaan, moeten omrijden.

Er zijn herstellingswerken nodig om de veiligheid te kunnen garanderen, in tussentijd blijft de tunnel afgesloten. Het is nog niet duidelijk wanneer de tunnel opnieuw vrijgegeven wordt.