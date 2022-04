Wielerfederatie wil jonge seingevers aantrekken: “Binnen vijf jaar zijn meeste vrijwilligers te oud”

De leeftijd om seingever te kunnen zijn, ligt tussen 18 en 78 jaar. “En bij die maximumleeftijd wringt het schoentje”, zegt Steven Hillaert van de Wase Seingevers. “Binnen dit en 5 jaar zijn de meeste van onze leden te oud. Als ze na 78 jaar nog willen meewerken, hebben ze een medisch attest nodig en doen ze het op eigen verantwoordelijkheid.”

Cycling Vlaanderen wil het in elk geval aantrekkelijker maken voor kandidaat-seingevers. “ We willen hen de juiste uitrusting en het juiste materiaal ter beschikking stellen”, vertelt Massimo Van Lanker. “Dat is een beloning en bedanking voor al het harde werk dat ze doen. Voor het wielrennen, maar ook voor de triatlon zijn ze heel belangrijk en we moeten ze als federatie maximaal ondersteunen.”