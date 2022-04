Werkstraf van 80 uur voor vrouw uit Zemst die politieagent in nek bijt

De vrouw was dronken en had ruzie gekregen met enkele familieleden. Die belden de politie omdat ze voor overlast zorgde. Ze kroop dronken weg achter haar stuur en reed weg, waarbij ze de mensen met wie ze ruzie had, op een haar na miste.

Na een achtervolging kon de politie de vrouw bij haar woning inrekenen, maar ze verzette zich hevig en beet daarbij een politieman in de nek. Naast haar werkstraf van 80 uur, moet ze de agent ook nog een schadevergoeding betalen van 750 euro.