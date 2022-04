Westsluis in Terneuzen beschadigd door botsing van twee schepen, al zeker 12 schepen kunnen niet verder varen

Daardoor kunnen er voorlopig geen zeeschepen meer in of uit de sluis. In het totaal zijn er twaalf schepen geblokkeerd. Zij zullen minstens tot morgen moeten wachten om verder te kunnen varen. Onderzoek door de Nederlandse Rijkswaterstaat zal moeten uitwijzen hoe groot de schade aan de sluis precies is, en wat de gevolgen voor de scheepvaart zullen zijn.