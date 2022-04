Woonzorgcentrum uit Staden stelt kamer vrij voor 1 nacht: "Zo willen we mantelzorgers ontlasten"

"Door het aanbieden van nachtopvang willen we tegemoet komen aan de nog thuiswonende senioren die minder zware zorg nodig hebben", klinkt het bij schepen Nathalie Depuydt (Open VLD). "Zo kunnen we mantelzorgers van senioren wat ontlasten. Het is niet de bedoeling dat dit dagelijks gebeurt, maar het kan handig zijn tijdens een periode wanneer een mantelzorger afwezig is of rust nodig heeft."