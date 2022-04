Zelfdodingscijfers in Belgische gevangenissen tot drie keer hoger dan in andere Europese gevangenissen

Het rapport vergelijkt enkel cijfers en geeft geen verklaringen. De structurele overbevolking in onze gevangenissen kan een rol spelen, want ook daar prijkt ons land in een trieste top 5, aldus het rapport. "Het is voor niets goed, die overbevolking", reageert Chris De Vidt, voorzitter van de federatie van Vlaamse gevangenisdirecteurs. "Het aantal zelfdodingen doet zich vooral voor in de arresthuizen, waar mensen in voorhechtenis zitten in afwachting van hun proces (...) Er bestaan draaiboeken voor om mensen op te volgen die het mogelijk moeilijk hebben."

Maar het is - net door die overbevolking - niet altijd makkelijk er iets aan te doen en de draaiboeken goed op te volgen - geeft ook Justitieminister Van Quickenborne (Open VLD) toe. "Er is een meer fundamenteel probleem van gebrekkige geestelijke gezondheidszorg binnen de gevangenismuren", reageert de minister. "Als een gedetineerde de griep krijgt, wordt hij geholpen. Als hij mentale problemen heeft, moet dat vaak wachten tot de persoon weer vrijkomt (...) Ik heb al samengezeten met de ministers van Volksgezondheid, maar het is niet makkelijk er centen voor te vinden. Wachtlijsten voor gehandicapten wegwerken is vaak meer prioritair dan zorg voor gedetineerden. Het is geen populair thema."