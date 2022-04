Ziekenhuizen stellen opnieuw operaties uit door combinatie van griep en corona: "Meer patiënten en personeel valt uit"

Door de twee virussen zijn er opnieuw meer patiënten in de ziekenhuizen, maar is er ook minder personeel omdat die ook ziek zijn. In het ziekenhuis van Tienen gaat het om orthopedische ingrepen zoals knie- en heupoperaties. "Op dit moment is de situatie iets beter, maar we moeten daar heel voorzichtig in zijn", zegt Merlijn Moonen van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen. "Deze week hebben we minder covidpatiënten dan de week voordien en we hebben de ingrepen dan ook naar het normale niveau teruggebracht. Maar we blijven dag per dag evalueren of er zorg moet uitgesteld worden."