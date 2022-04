1 op de 3 kleuters in Zaventem heeft taalachterstand: "Toont aan wat we al vreesden"

De gemeente gaat het Babbelaars-project zo snel mogelijk opnieuw opstarten. "Wij gaan dat project nu opnieuw opzetten en het uitbreiden", zegt de schepen. "Ik ga ook bekijken of er nog extra budget kan worden vrijgemaakt om meer middelen aan te kopen. We gaan ook op zoek naar meer vrijwilligers zodanig dat we het project kunnen opzetten in alle kleuter- en basisscholen in Zaventem, en niet enkel in de gemeentelijke scholen zoals dat nu het geval is."