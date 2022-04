Code geel voor heel het land: hevige wind en regen verwacht

Zoals verwacht is er vandaag hevige wind en regen in heel het land, geen ideaal vakantieweer dus. Tot de nacht van donderdag op vrijdag geldt code geel voor wind: er zijn rukwinden mogelijk tot 80 kilometer per uur, lokaal tot 90 kilometer per uur. De wind is zeer krachtig aan zee met mogelijke rukwinden tot 95 kilometer per uur. De maxima liggen tussen 7 en 10 graden in Hoog-België en tussen 10 en 12 graden in Laag- en Midden-België. Dat meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).