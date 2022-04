Ketanji Jackson wordt eerste zwarte vrouwelijke rechter in 233-jarige geschiedenis van Amerikaanse Hooggerechtshof

In een van die functies verdedigde ze een man uit de beruchte terreurgevangenis van Guantanamo op Cuba. Als rechter vernietigde ze in 2019 een besluit van toenmalig president Donald Trump om een van zijn medewerkers te beletten om te getuigen in het Amerikaanse parlement. Begin vorig jaar volgde ze Merrick Garland op in het hof van beroep in Washington DC toen die minister van Justitie werd onder president Biden.

Jackson is de naam van haar echtgenoot. Via hem is ze familie van Paul Ryan, de vroegere Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Ketanji Brown Jackson is de eerste zwarte vrouw in het Hooggerechtshof, ze is daar ook de derde van Afrikaanse afkomst en de zesde vrouw die ooit zo ver schopte.