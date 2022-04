Berchemse uitgeverij Plantyn zet ruim 300 Oekraïense schoolboeken gratis op haar website

"Het gaat om precies te zijn om 309 downloadbare pdf-bestanden", zegt Kristel Geerts, de woordvoerder van uitgeverij Plantyn. "Het gaat over alle vakken die gegeven worden in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs in Oekraïne. Er zijn daar 4 leerjaren in het basisonderwijs en 7 in het secundair onderwijs. Per leerjaar en per vak kunnen boeken geraadpleegd worden."