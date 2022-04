BE-Alerttest in Brussel: meer dan 1,3 miljoen sms’en verzonden

In Brussel zijn 65.000 mensen geregistreerd op de app van BE-Alert. Dat is in vergelijking met de rest van het land relatief weinig. "De test van vanmorgen dient om de systemen te testen maar ook om de mensen te sensibilseren", meent Laura Demullier. "Het is belangrijk om de Brusselse bevolking bewust te maken van het belang om, indien nodig, via telefoon, sms of e-mail gewaarschuwd te worden in geval van een incident op het Brussels grondgebied en informatie te krijgen over wat je als burger moet doen."