Bomen op Grote Markt in Hasselt dan toch niet geplant: "De wortelkluit is te groot"

Vandaag werden 2 nieuwe zilverlindes geplant op de Grote Markt in Hasselt. De stad wilde meer groen in de binnenstad, maar kan de belofte nog niet volledig waarmaken. De kluit van de tweede boom past niet in het gemaakte gat, een van de twee bomen kan dus niet geplaatst worden. "De aannemer heeft verkeerd gemeten en is hier volledig verantwoordelijk voor. Hij is op weg naar Noord-Frankrijk om een nieuwe boom te kiezen", zegt schepen Laurence Libert (Open VLD).