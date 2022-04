Von der Leyen en Borrell bezoeken vandaag Zelenski in Kiev: waarom nu? En wat zullen ze bespreken?

"Het gevoel heerst nu dat het een meer verantwoord moment is om naar daar te trekken", bevestigt Vos. "Maar dat is natuurlijk altijd relatief. Je kan nooit de precieze plannen van de Russische president doorgronden, al is een aanval of bombardement op Kiev heel onwaarschijnlijk. Hoeveel irrationele dingen Poetin ook al gedaan heeft, hij is niet zo gek om nu het risico te lopen het helemaal te doen ontvlammen", argumenteert hij.