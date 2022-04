Blik achter de schermen bij kringloopcentrum in Houthalen-Helchteren: "Maar 7 procent wordt restafval"

Om haar werking helemaal uit de doeken te doen, organiseert de VZW een openkijkdag. "Daar wordt duidelijk dat we zoveel mogelijk lokaal proberen te hergebruiken en we op die manier ook heel wat tewerkstelling creëren." 30 procent van de geschonken kledij wordt lokaal verkocht of weggeschonken. Enkel de kledij die echt te hard beschadigd is wordt verbrand.