Boeren trekken naar hoofdzetel Colruyt in Halle op 15 april en beschuldigen keten van "landroof"

Colruyt laat intussen weten dat het de actie van de boeren betreurt. "We vinden het moeilijk om begrip op te brengen voor deze actie naar ons toe. Colruyt Group is een belangrijke afnemer van de Belgische landbouwers, en we zien ons dan ook als partner van de sector, niet als concurrent."



"De aankoop van landbouwgronden, is net een win-winsituatie. Het biedt de landbouwers de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren, zonder daar zelf grote investeringen voor te moeten doen. Zonder dat zijn onafhankelijkheid in het gedrang komt."

Daarnaast zegt Colruyt dat ze zo weinig hectare landbouwgrond bezitten, dat het geen invloed heeft op de grondprijs. Wij willen iedereen die hierbij betrokken is, geruststellen. Wij zijn niet de partij die ervoor zorgt dat er een impact zou zijn op de prijs van de gronden in ons land.