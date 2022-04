Britse onderzoekers vinden microplastics diep in onze longen, en meer dan ze verwacht hadden

Eerder waren er al microplastics gevonden in lichamen van overleden personen, maar nu zijn ze ook gevonden in longen van levende personen. In 11 van de 13 longweefselstalen die onderzocht werden, zijn 39 microplastics gevonden. Het is de eerste keer dat zulke cijfers door middel van een studie naar buiten komen.

Laura Sadofsky, professor aan de Hull York Medical School en hoofdauteur van de studie, zegt dat het de "eerste robuuste studie in zijn soort is. Bovendien zien we nu ook dat de plasticdeeltjes tot diep in de longen raken. De luchtwegen in de longen zijn er zo smal dat we dachten dat microplastics nooit zo diep zouden raken, maar dat is duidelijk wel het geval."