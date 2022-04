CHECK - Neen, deze foto toont geen "mobiel Russisch crematorium" in Marioepol

Maar de foto die Somers, Klitschko en duizenden anderen delen, is misleidend. Het gaat in werkelijkheid om een stilstaand beeld uit een negen jaar oude demonstratievideo van het Russische bedrijf Toermalin. Die firma bouwt inderdaad mobiele verbrandingsovens, maar uit de informatie op haar website blijkt dat die voornamelijk gebruikt worden voor het vernietigen van afval, zoals in beslag genomen namaakproducten, pesticiden of dode dieren.