Vanaf volgend academiejaar geen computerlokalen meer in gebouwen UGent

Studenten aan de UGent die vanaf volgend academiejaar op zoek gaan naar een computerlokaal in één van de gebouwen van de universiteit , zullen van een kale reis terugkeren. "Nu zo goed als alle studenten aan de universiteit een eigen laptop of tablet hebben, heeft de UGent ervoor gekozen om computerlokalen af te bouwen om op die manier ruimte te maken voor nieuwe lokalen", zegt Mathijs Van Noort van de Gentse studentenraad. De vrijgekomen computerlokalen zullen dienen als leslokalen, of als studieruimte bijvoorbeeld.