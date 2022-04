Commonwealth War Graves Commission in Ieper leidt werknemers op tot steenkapper: "Eer om grafzerken te mogen graveren"

Zes weken lang kun je bij de Commonwealth War Graves Commission in Ieper het gebeitel en het slijpen van de ambachtsmannen horen. Louise Dujardin van CWGC: "We zijn bezig met een opleidingstraject voor steenkapper. Onze werknemers leren het steenkappen en de restauratietechnieken aan om de begraafplaatsen in een goede staat te houden en ze te restaureren. Het is heel moeilijk om ambachtsmannen te vinden op de arbeidsmarkt. Dus hebben we ervoor gekozen om zelf een opleidingstraject aan te bieden."