Dit jaar dan toch geen betonnen wandelpad op het strand van De Panne

Wie gehoopt had deze zomer over het betonnen wandelpad op het strand van De Panne te kuieren, is er aan voor de moeite. Het wandelpad was een gevolg van de tijdelijke constructie in hout de voorbije 2 jaren. De kustgemeente legde toen het houten wandelpad tussen het Vuurtorenplein en het Canadezenplein aan om in volle pandemie de wandelaars beter te scheiden op en naast de dijk.

“Het pad werd gesmaakt door onze bezoekers. En zeker door mensen met een beperking, die zelfs op het strand konden met een rolwagen”, zegt schepen van Openbare Werken, Wim Janssens (ACT!E). Daarop besloot De Panne een duurzaam wandelpad in beton aan te leggen: meer dan 1 kilometer lang en 2 meter breed. “Zo’n pad in beton heeft als bijkomend voordeel dat het machinaal in 2 uur kan gereinigd worden”, legt Janssens uit.



Het strand van De Panne is eigendom van de gemeente. De westhoekgemeente leverde zelf de omgevingsvergunning af na positief advies van de Afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust en het Agentschap Natuur en Bos. De hoop was het pad nog te kunnen aanleggen voor de zomer. Maar de Brugse vzw stak een kink in de kabel en ging in beroep bij de provincie. “Die moet nu op haar beurt de procedure overdoen. Ten vroegste half juli kennen we het resultaat. Maar ook dan is er beroep mogelijk. We kunnen ten vroegste gunnen in de herfst. En daarom stellen we alles een jaar uit”, aldus nog Janssens.