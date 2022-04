Dendermondse handelaars verloten felgegeerde tribunekaarten voor Ros  Beiaardommegang

Een opvallende actie in Dendermonde: handelaars geven krasloten weg, voor wie nog een plekje wil op de tribune van de Ros Beiaardommegang. Het is 12 jaar geleden dat de ommegang nog eens plaatsvond, een plekje in de tribune is dus zeer gegeerd. "De 1.500 kaarten voor de tribune waren in november al allemaal de deur uit", zegt Jan De Bakker van de stad Dendermonde.