Dieselprijs zakt opnieuw onder de 2 euro, ook lpg en stookolie goedkoper

De brandstofprijzen lagen al hoog en zijn na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne nog hoger geschoten, met historische prijsniveaus tot gevolg. Diesel kwam vorige maand even op een recordhoogte van 2,286 euro per liter. De federale regering nam maatregelen om de stijgingen te temperen, waaronder een tijdelijke accijnsverlaging.