Drankenproducent Konings trekt naar voormalige Ford-site in Genk

“Dit is een extra uitbreiding, maar dit neemt niets weg in onze sites in Zonhoven en Borgloon. Genk is daarbij een mooie extra geografische troef, want het ligt op een goede as voor onze hele afzetmarkt en het is multimodaal met toegang tot wegen, waterwegen en sporen”, begint CEO van Konings Axel Vuylsteke.