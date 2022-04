Ernstige bodemverontreiniging door 3M mogelijk risicovol voor de mens

In het bodemonderzoek is de verontreiniging in het vaste deel van de aarde onderzocht in de woon- en landbouwgebieden in Zwijndrecht, waar de chemische fabriek van 3M zich bevindt, en in buurgemeente Beveren. "De conclusie luidt dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging waarbij humaan-toxicologische risico’s niet uitgesloten kunnen worden voor een gebied dat zich uitstrekt over de gemeenten Zwijndrecht en Beveren", laat OVAM weten in een persmededeling.